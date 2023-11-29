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Spor

Arteta biletini kesti! Yıldız oyuncu Fenerbahçe'ye yakın

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'ye Jorginho'dan iyi haber geldi. Arsenal'de teknik direktör Mikel Arteta'nın, İtalyan futbolcuyu takım planlamasında düşünmediği ve gitmesine onay verdiği iddia edildi.

Akşam29 Kasım 2023 Çarşamba 08:53 - Güncelleme:
Arteta biletini kesti! Yıldız oyuncu Fenerbahçe'ye yakın
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Orta saha transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Arsenal'in yıldızı Jorginho için yeniden devreye girdi.

Ezeli rakibi Galatasaray ile çekişmeli bir zirve yarışı içerisinde yer alan Fenerbahçe, bu doğrultuda devre arasında kadroya takviyeler yapmayı planlıyor. Sarı-Lacivertli Yönetim, Teknik Direktör İsmail Kartal'ın transfer raporuna göre de çalışmalara başladı. Kartal, orta saha ve stoper bölgelerine oyuncu alınması gerektiğini net bir şekilde yönetime iletti. Orta saha için hazırlanan geniş listenin içerisinde Arsenal'den Jorginho da bulunuyor. Bu transfer konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

AYRILIĞA SICAK BAKIYOR

Jorginho'nun Arsenal ile olan sözleşmesini bir yıl daha uzatma opsiyonu var. Ancak 31 yaşındaki futbolcu, Londra ekibinden ayrılmaya sıcak bakıyor. Arsenal, Teknik Direktör Arteta'nın yeni yılda takımda düşünmediği tecrübeli oyuncu için ise yeni bir teklif bekliyor. Fenerbahçe de yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor.

İTALYAN VE İSPANYOLLAR DEVREDE

İspanya ve İtalya'dan bazı takımlar da deneyimli isimle ilgileniyor. Sarı-Lacivertli Yönetim, Jorginho için girişimlere başlayacak. İtalyan yıldızla da bir görüşme yapılması planlanıyor.

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