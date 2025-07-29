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Spor

Arteta devreye girdi! Zinchenko Arsenal'de kalmaya

Arsenal'de takımdan ayrılması beklenen Oleksandr Zinchenko için sürpriz bir gelişme yaşandı. Teknik direktör Mikel Arteta devreye girdi ve Zinchenko'yu takımda kalma konusunda ikna etti.

HABER MERKEZİ29 Temmuz 2025 Salı 10:20 - Güncelleme:
Arteta devreye girdi! Zinchenko Arsenal'de kalmaya
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Arsenal'de sezon öncesi en çok konuşulan konulardan biri Oleksandr Zinchenko'nun geleceğiydi. Ukraynalı savunmacının yaz transfer döneminde ayrılma fikrini değerlendirdiği öne sürülürken, Mikel Arteta'nın devreye girmesiyle bu plan değişti.

Arsenal Transfer News Live'ın haberine göre, teknik direktör Arteta ile yapılan özel bir görüşme sonrasında Zinchenko, takımda kalmaya karar verdi. 2022 yazında Manchester City'den transfer edilen 27 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 23 maçta görev aldı ve bir gol, bir asistlik katkı sundu. Zinchenko'nun Arsenal ile olan sözleşmesi 2026'ya kadar devam ediyor.

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