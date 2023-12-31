Arteta: En kötü oyunumuzu oynadık

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, Fulham mağlubiyeti sonrası flaş açıklama yaptı.

Mikel Arteta yaptığı açıklamada, "Zor ve üzücü bir gün oldu. Üstünlük sağlamakta zorlandık. Üç gün önce kesinlikle kazanmamız gereken maçı kaybettik. Bugün bu sezonki en kötü oyunumuzu oynadık." dedi.

Takımına eleştirilerde bulunan genç çalıştırıcı, "Topa sahip olamadık, dikkatsiz davrandık, Yeterince iyi değildik ve bence kazanmayı hak etmedik." şeklinde konuştu.

Arteta ayrıca, "Yeni yıla zirvede girme fırsatımız vardı ama bu futbol. Eğer geride kalan 19 maçtaki gibi oynarsak sezon sonunda zirvede olan biz oluruz. Ama bu maç gibi oynarsak zirveye yaklaşamayız." ifadelerini kullandı.