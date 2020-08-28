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Spor

Arteta: ''Muhammed Elneny şu anda bizimle''

Arsenal'in Mısırlı futbolcusu Muhammed Elneny geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta forma giymişti. Teknik Direktör Mikel Arteta, Elneny'nin Arsenal'de kalacağını açıkladı.

28 Ağustos 2020 Cuma 01:52 - Güncelleme: 28 Ağustos 2020 Cuma 01:52
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Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen ve Arsenal'e geri dönen Muhammed Elneny'nin geleceğiyle ilgili teknik direktör Mikel Arteta'dan açıklama geldi.

Galatasaray'ın kiralamak için girişimlerde bulunduğu iddia edilen oyuncu için konuşan Arteta, Mısırlı oyuncunun ayrılığını şu aşamada düşünmediklerini kaydetti.

ŞU ANDA BİZİMLE

İspanyol hoca, "Elneny'yi iyi tanıyorum. Onunla oynadım ve güçlü yanlarını, eksiklerini biliyorum. Nasıl bir oyuncu olabileceğinin de farkındayım. Gerçekten etrafında olmak isteyeceğiniz pozitif bir karakter ve çok iyi özellikleri de var. Şu anda bizimle, tüm desteğini verecek. Herkes gibi onun da en iyi performansını vermesi için uygun ortamı hazırlıyoruz. Takımda kalacak mı, bilmiyoruz. 6 Ekim'e daha çok var." ifadelerini kullandı.

Arsenal ile 2022'ye kadar sözleşmesi olan 28 yaşındaki oyuncu, geçen sezon Beşiktaş'ta 36 maça çıktı ve 1 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

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