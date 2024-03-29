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Spor

Arteta'dan Guardiola'ya övgü dolu sözler!

Premier Lig'de liderlik yarışını sürdüren Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, rakip teknik direktör Pep Guardiola için, 'O açık ara dünyanın en iyisi' dedi.

29 Mart 2024 Cuma 21:51 - Güncelleme:
Arteta'dan Guardiola'ya övgü dolu sözler!
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Premier Lig'de liderlik koltuğunda oturan Arsenal'de teknik direktör Mikel Arteta, hafta sonu oynayacakları Manchester City maçı öncesinde konuştu.

Pep Guardiola ile arkadaşlıkalarının devam ettiğini söyleyen Arteta, "İlişkimiz öncesine nazaran biraz değişti ama ona olan hayranlığım ve fikrim değişmedi." ifadelerini kullandı.

Pep Guardiola'nın en iyi teknik direktör olduğunu söyleyen Arteta şu sözlerle cümlelerini noktaladı:

"Bana göre açık ara dünyanın en iyi teknik direktörü Pep Guardiola ve o futbolda tanıdığım en iyi insanlardan biri. Tabii ki birlikte çalışmaktan en keyif aldığım insanlardan birisi de o.

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