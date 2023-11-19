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Spor

Arteta'nın transferde hedefi belli oldu!

Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in teknik direktörü Mikel Arteta, orta sahasını güçlendirmek istiyor. Aktarılana göre Arteta, Al Hilal forması giyen Ruben Neves'e gözünü dikti.

19 Kasım 2023 Pazar 17:57 - Güncelleme:
Arteta'nın transferde hedefi belli oldu!
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Premier Lig'de zirve yarışını sürdüren Arsenal, bir yandan da Ocak ayı transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Sport'un haberine göre; Arsenal, teknik direktör Mikel Arteta'nın da isteğiyle gözünü Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'de forma giyen Ruben Neves'e çevirdi.

İspanyol çalıştırıcının, sezon sonunda Thomas Partey'in olasılı ayrılık ihtimaline karşı o bölgeye Ruben Neves'i düşündüğü belirtildi.

Sezon başında Wolverhampton'dan Al-Hilal'e 55 milyon euro karşılığında transfer olan 26 yaşındaki ön libero için Arsenal'in Ocak ayında girişimde bulunacağı aktarıldı.

NEWCASTLE UNITED'DA İSTİYOR

Öte yandan haberde, Premier Lig ekibi Newcastle United'ın da Ruben Neves için ilgili olduğu belirtildi. Sandro Tonali'nin 10 ay men cezası alması sonucunda o bölgeye yeni bir isim arayan Newcastle'ın Portekizli oyuncu için girişimde bulunabileceği ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Al-Hilal formasıyla bu sezon 17 karşılaşmaya çıkan Neves, bu karşılaşmalarda 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

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