Arthur Masuaku Arabistan yolcusu

Süper Lig'de Beşiktaş forması giyen Arthur Masuaku, bu yaz sözleşmesinin sona ermesinin ardından İstanbul temsilcisiyle yola devam etmeme kararı aldı.

Africafoot'un haberine göre; 31 yaşındaki futbolcu için Körfez bölgesinin önde gelen kulüplerinden Al Hilal'ın devrede olduğu belirtildi.

BONSERVİSSİZ KADROYA KATMAYI İSTİYOR

Suudi Arabistan temsilcisi, Masuaku'nun bonservissiz olarak kadroya katılma ihtimalini değerlendiriyor.

PERFORMANSI

Bu sezon siyah beyazlı formayla 47 maçta görev alan Demokratik Kongolu sol bek 1 gol 10 asistlik katkı sağladı.