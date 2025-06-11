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Spor

Arthur Masuaku Arabistan yolcusu

Bu sözleşmesi sona eren Beşiktaşlı yıldız Arthur Masuaku takımdan ayrılma kararı aldı. 31 yaşındaki deneyimli futbolcu için Suudi ekibi Al-Hilal'in devrede olduğu öğrenildi.

HABER MERKEZİ11 Haziran 2025 Çarşamba 15:25 - Güncelleme:
Arthur Masuaku Arabistan yolcusu
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Süper Lig'de Beşiktaş forması giyen Arthur Masuaku, bu yaz sözleşmesinin sona ermesinin ardından İstanbul temsilcisiyle yola devam etmeme kararı aldı.

Africafoot'un haberine göre; 31 yaşındaki futbolcu için Körfez bölgesinin önde gelen kulüplerinden Al Hilal'ın devrede olduğu belirtildi.

BONSERVİSSİZ KADROYA KATMAYI İSTİYOR

Suudi Arabistan temsilcisi, Masuaku'nun bonservissiz olarak kadroya katılma ihtimalini değerlendiriyor.

PERFORMANSI

Bu sezon siyah beyazlı formayla 47 maçta görev alan Demokratik Kongolu sol bek 1 gol 10 asistlik katkı sağladı.

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