İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Şubat 2025 Perşembe / 29 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,4308
  • EURO
    38,2812
  • ALTIN
    3383.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Arthur Masuaku'nun Beşiktaş'taki en skorer dönemi
Spor

Arthur Masuaku'nun Beşiktaş'taki en skorer dönemi

Sezonun ilk yarısında performansıyla eleştirilerin odağı odağı Arthur Masuaku son dönemde çıkışa geçti.

HABER MERKEZİ27 Şubat 2025 Perşembe 12:08 - Güncelleme:
Arthur Masuaku'nun Beşiktaş'taki en skorer dönemi
ABONE OL

Beşiktaş'ın deneyimli sol beki Arthur Masuaku, son dönemdeki performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Sivasspor maçında Emirhan'a, Trabzonspor karşılaşmasında Rafa Silva'ya, Türkiye Kupası'ndaki Antalyaspor mücadelesinde ise Arroyo'ya asist yaparak takımının kritik galibiyetlerinde büyük rol oynadı.

EN SKORER DÖNEMİ

Demokratik Kongolu futbolcu, bu sezon 34 maçta 1 gol ve 8 asistle Beşiktaş'taki en skorer dönemine şimdiden ulaştı.

Siyah-beyazlılara transfer olduğu ilk sezonunda 32 maçta 2 gol, 6 asist kaydeden Masuaku, bu yılki istatistikleriyle performansını yukarı taşımaya devam ediyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.