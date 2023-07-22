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Spor

Arthur Melo, satın alma opsiyonuyla birlikte Fiorentina'da

Fiorentina, Juventus forması giyen 26 yaşındaki Arthur Melo'yu kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

22 Temmuz 2023 Cumartesi 19:07 - Güncelleme:
Arthur Melo, satın alma opsiyonuyla birlikte Fiorentina'da
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İtalya Serie A ekiplerinden , kadrosunu Juventus'un orta saha oyuncusu Arthur Melo ile güçlendirdi.

Fiorentina, 26 yaşındaki futbolcuyu 20 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiraladı.

Yaşadığı sakatlıklar sebebiyle 2 sezondur çok fazla süre alamayan Arthur, geçtiğimiz sezonu da Liverpool'da kiralık olarak geçirmiş ve İngiliz ekibinin formasını sadece 13 dakika giyebilmişti.

Brezilyalı yıldız, 2020 yılında Juventus'a 80 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.

Arthur Melo kariyerinde daha önce Gremio ve Barcelona formaları giydi.

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