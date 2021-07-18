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Spor

''Artık 2. Mesut da Türkiye'ye geldi''

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil'in Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan balmumu heykeli, İstanbul'a getirildi. Özil, 'Artık 2. Mesut da Türkiye'ye geldi. İlk Almanya'da görmüştüm, bayağı oluyor. Gurur verici bir şey. Türkiye'de olmasından çok mutlu oldum.' ifadelerini kullandı.

AA18 Temmuz 2021 Pazar 15:50 - Güncelleme: 18 Temmuz 2021 Pazar 16:18
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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 32 yaşındaki orta saha oyuncusunun balmumu heykeli, yarından itibaren Madame Tussauds İstanbul'da sergilenecek.

Mesut Özil'in İspanya'nın Real Madrid takımında oynadığı dönemde yapılan balmumu heykeli, ilk olarak fotoğraf çekimi için Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ne getirildi. Burada balmumu heykeliyle fotoğraf çektiren Mesut, yaptığı açıklamada, "Artık 2. Mesut da Türkiye'ye geldi. İlk Almanya'da görmüştüm, bayağı oluyor. Gurur verici bir şey. Türkiye'de olmasından çok mutlu oldum." ifadelerini kullandı.

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