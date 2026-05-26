Aryna Sabalenka, Fransa Açık'ta ikinci turda

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek kadınların dünya 1 numarası Belaruslu Aryna Sabalenka, ikinci tura yükseldi.

AA26 Mayıs 2026 Salı 17:09 - Güncelleme:
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın üçüncü gününde 4 kez grand slam şampiyonu Sabalenka, ilk turda İspanyol Jessica Bouzas Maneiro ile karşılaştı.

Turnuvada geçen yılın finalisti Sabalenka, bir saat 15 dakika süren maçı 6-4 ve 6-2'lik setlerle 2-0 kazandı.

Kadınlarda ABD'li Iva Jovic (17), Ann Li (30), Emma Navarro, Claire Liu, Hırvat Donna Vekic ve Yunan Maria Sakkari rakiplerini geçerek ikinci tura kaldı.

Tek erkeklerde ise dünya 97 numarası Avustralyalı Adam Walton, Rus Daniil Medvedev'i (6) 3-2 (6-2, 1-6, 6-1, 1-6, 6-4) yenerek günün sürprizine imza attı.

Erkeklerde Yunan Stefanos Tsitsipas, Fransız Moise Kouame, İtalyan Matteo Arnaldi, Arjantinli Facundo Diaz Acosta ve Şilili Alejandro Tabilo da ikinci tura çıktı.

