  • Aryna Sabalenka ve Carlos Alcaraz ABD Açık'ta 3. turda
Spor

Aryna Sabalenka ve Carlos Alcaraz ABD Açık'ta 3. turda

ABD Açık'ta Belaruslu raket Aryna Sabalenka ve İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz, turnuvada üçüncü tura yükseldi.

28 Ağustos 2025 Perşembe 12:47
Aryna Sabalenka ve Carlos Alcaraz ABD Açık'ta 3. turda
Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta Belaruslu raket Aryna Sabalenka ve İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz, üçüncü tura yükseldi.

New York'taki turnuvanın dördüncü gününde, ABD Açık'ın son şampiyonu tek kadınlarda dünya 1 numarası Belaruslu raket Aryna Sabalenka, Rus rakibi Polina Kudermetova'yı 7-6, 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek 3. tura adını yazdırdı.

Tek erkeklerde dünya 2 numarası İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz ise İtalyan raket Mattia Bellucci'yi 6-1, 6-0 ve 6-3'lük setlerle 3-0 yenerek 3. tura çıktı.

  • Aryna Sabalenka
  • ABD Açık
  • tenis

Popüler Haberler
