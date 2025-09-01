Aryna Sabalenka ve Novak Djokovic ABD Açık'ta çeyrek finalde

New York'taki turnuvanın 8. gününde tek kadınların dünya 1 numarası Sabalenka, 4. turda klasmanın 95. sırasındaki İspanyol Cristina Bucsa ile karşılaştı.

Son şampiyon Sabalenka, bir saat 13 dakika süren maçta rakibini 6-1 ve 6-4 biten setlerle 2-0 yenerek tur atladı.

Wimbledon'da 2023 yılı şampiyonu dünya 60 numarası Çek Marketa Vondrousova, 2022 Wimbledon şampiyonu Kazak Elena Rybakina'yı (9 numaralı seribaşı) 6-4, 5-7 ve 6-2'lik setlerle 2-1 mağlup etti. Vondrousova, çeyrek finalde Sabalenka'nın rakibi oldu.

Klasmanın 62. basamağında bulunan 2 kez grand slam şampiyonu Çek Barbora Krejcikova ise ABD'li Taylor Townsend'i 1-6, 7-6 ve 6-3 tamamlanan setlerle 2-1 yendi ve çeyrek finalde ABD'li Jessica Pegula ile eşleşti.

DJOKOVİC ZORLANMADI

Kariyerinde 4 kez ABD Açık şampiyonluğuna ulaşan 7 numaralı seribaşı Djokovic, bir saat 49 dakika süren tek erkekler 4. tur maçında dünya 144 numarası Alman Jan-Lennard Struff'u 6-3, 6-3 ve 6-2'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

Djokovic, bir sezonda 4 grand slam turnuvasında da çeyrek final gören en yaşlı (38 yaş 94 gün) erkek tenisçi oldu.

ABD'li Taylor Fritz (4), Çek Tomas Machac'ı (21) 3-0 (6-4, 6-3, 6-3), Çek Jiri Lehecka (20) da Fransız Adrian Mannarino'yu 3-1 (7-6, 6-4, 2-6, 6-2) yenerek tur atladı.

Djokovic'in Fritz ile eşleştiği çeyrek finalde Lehecka ise İspanyol Carlos Alcaraz (2) ile karşılaşacak.