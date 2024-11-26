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Spor

AS Monaco'da Vassilis Spanoulis dönemi

THY Euroleague'de mücadele eden AS Monaco, başantrenörlük görevine Vassilis Spanoulis'i getirildiğini açıkladı.

26 Kasım 2024 Salı 23:55 - Güncelleme:
AS Monaco'da Vassilis Spanoulis dönemi
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Basketbol THY Euroleague'de mücadele eden AS Monaco, başantrenörlük görevine Vassilis Spanoulis'i getirdi.

Fransız kulübünden yapılan açıklamada Yunan başantrenör ile 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Sasa Obradovic'in yerine göreve gelen 42 yaşındaki Spanoulis, Monaco'nun başında THY Euroleague'de ilk iki maçını Yunan takımları Panathinaikos ve Olympiakos'a karşı oynayacak.

2021 yılında profesyonel basketbol kariyerine son veren Spanoulis, Monaco ile birlikte Yunanistan Milli Takımı'nın da başantrenörlüğü görevini sürdürecek.

  • AS Monaco
  • Vassilis Spanoulis
  • Sasa Obradovic

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