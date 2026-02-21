İSTANBUL 16°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Şubat 2026 Cumartesi / 5 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,8377
  • EURO
    51,7041
  • ALTIN
    7183.04
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Asensio Avrupa'da suskun! Fenerbahçe hücumda kilitlendi
Spor

Asensio Avrupa'da suskun! Fenerbahçe hücumda kilitlendi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Nottingham Forest karşısında etkisiz kalırken, sezonun formda ismi Marco Asensio Avrupa sahnesinde yine suskun kaldı.

HABER MERKEZİ21 Şubat 2026 Cumartesi 14:02 - Güncelleme:
Asensio Avrupa'da suskun! Fenerbahçe hücumda kilitlendi
ABONE OL

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Nottingham Forest karşısında sahada etkisiz kaldı.

Özellikle Marco Asensio, sarı-lacivertlilerin hücum gücünü adeta sırtlayan isim olmasına rağmen İngiliz ekibi karşısında etkisiz kaldı.

İspanyol yıldız, 90 dakika sahada kalmasına rağmen sadece 42 kez topla buluşabildi, 2 şut çekti ve yalnızca 1 kilit pas üretebildi. Vitor Pereira'nın Sangare'yi Asensio'ya yakın oynatması, oyuncunun beklenen etkinliği göstermesini engelledi.

AVRUPA'DA KAYBOLUYOR

Sezon genelinde Süper Lig, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa'da 22 maçta 12 gol ve 9 asist üreterek takımını sırtlayan Asensio, Avrupa Ligi'nde ise 8 maçta toplam 525 dakika forma giymesine rağmen gol veya asist katkısı sağlayamadı.

Nottingham Forest karşısında da Talisca ve Kerem Aktürkoğlu ile birlikte etkisiz kalan Asensio, Fenerbahçe'nin Avrupa arenasındaki hayal kırıklığında en dikkat çekici isim oldu.

ÖNERİLEN VİDEO

Karada, denizde ve havada... MSB'den ''NATO'nun sarılmaz kalkanı'' paylaşımı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.