9 Kasım 2025 Pazar / 19 CemaziyelEvvel 1447
  Asensio durdurulamıyor! Son 4 maçta 4 gol katkısı
Asensio durdurulamıyor! Son 4 maçta 4 gol katkısı

Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio, Kayserispor ağlarına gönderdiği golle birlikte son 4 maçtaki 4. gol katkısını sağladı.

IHA9 Kasım 2025 Pazar 22:44 - Güncelleme:
Fenerbahçe'nin İspanyol oyuncusu Marco Asensio, Kayserispor maçında rakip fileleri 1 kez havalandırırken, ligdeki son 4 müsabakada 3 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe sahasında Kayserispor ile oynarken, sarı-lacivertlilerde İspanyol futbolcu Marco Asensio da 1 gole imza attı. 29 yaşındaki futbolcu, müsabakanın 38. dakikasında ceza yayı önünden kazanılan serbest vuruşta Talisca'nın pasında ceza sahası içine girerek sağ çaprazdan yaptığı vuruşta takımını 1-0 öne geçirdi. Bu sezon ligde 8. maçına çıkan Asensio, 4. kez gol sevinci yaşadı.

Deneyimli futbolcu, geçtiğimiz hafta derbide de ağları sarsarken, Fatih Karagümrük ve Kayserispor maçlarında gol kaydetti. Gaziantep FK maçında da 1 asist yapan Marco Asensio böylece son 4 maçta da skor katkısı yaptı.

Asensio, Kayserispor'a karşı 90 dakika sahada kaldı.

