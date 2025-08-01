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Spor

Asensio, Fenerbahçe'ye kırgın! Premier Lig'e dönüş gündemde

Fenerbahçe ile anlaşma aşamasına gelen Marco Asensio'nun transferi askıya alındı. PSG'nin satış listesine koyduğu İspanyol yıldız, gösterilen tutarsızlık nedeniyle rahatsız oldu. Öte yandan oyuncuya çeşitli takımlardan ilgi de sürüyor.

Akşam1 Ağustos 2025 Cuma 07:55 - Güncelleme:
Asensio, Fenerbahçe'ye kırgın! Premier Lig'e dönüş gündemde
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Milan Skriniar'la birlikte İstanbul'a geleceği konuşulan ancak maliyetler nedeniyle Fenerbahçe'nin beklemeye aldığı Marco Asensio, gösterilen tavır nedeniyle rahatsız oldu. PSG'nin bir an önce göndermek istediği 29 yaşındaki futbolcu, geçen sezon top koşturduğu Premier Lig'de kariyerini sürdürmeyi düşünüyor. Onefootball, Asensio'nun İngiltere'ye geri dönme niyetinin olduğunu ve önemli takımların peşinde olduğunu yazdı. AS Gazetesi ise Benfica'nın yıldız oyuncuyla ilgilenmeye başladığını duyurdu.

TUTARSIZLIKLAR VAR

AS Gazetesi'nde çıkan haber şöyle: "Marco Asensio'nun geleceği şimdilik belirsiz. Tek kesinlik PSG'den ayrılacak olması. Formunu yeniden kazanabileceği bir kulüp arıyor ve İngiltere bu ihtimaller arasında. Fenerbahçe haftalar önce görüşmeleri ilerletti ve neredeyse sonuçlanacaktı. Ancak anlaşma askıya alındı. Bazı tutarsızlıklar var. Portekiz ekibi Benfica'nın hücum oyuncusuyla ilgilendiği gelen haberler arasında. PSG kiralamayı değil bonservisiyle göndermek istiyor. Paris ekibi oyuncudan para kazanmak istiyor."

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