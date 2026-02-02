Asensio: Şampiyonluk için savaşmaya devam edeceğiz

Fenerbahçe'nin yıldız isimlerinden Marco Asensio, harika bir gol attığı Kocaelispor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

"Rize'deki gol mü, buradaki gol mü daha güzel kendisine göre?" sorusunu yanıtlayan Marco Asensio "Bana göre de buradaki gol daha güzeldi. Benim için en önemli golüm, son attığım goldür. Zor bir stadyumda oynadık, iyi bir takıma karşı oynadık. İyi bir 3 puan aldık ve savaşmaya devam edeceğiz." dedi.

Şampiyonlukla ilgili konuşan Marco Asensio "Girdiğimiz pozisyonları değerlendirmenin çok önemli olduğunu biliyorduk. Bunu da başardık. Takım olarak iyi mücadele ettik. 3 puan için mutluyuz. Sene sonundaki hedefimiz için savaşmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.