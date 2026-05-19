  • Asensio'dan Fenerbahçe taraftarına mesaj!
Spor

Asensio'dan Fenerbahçe taraftarına mesaj!

Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio, sezonun ardından taraftarlara teşekkür mesajı yayımladı.

HABER MERKEZİ19 Mayıs 2026 Salı 01:43 - Güncelleme:
Sezonun sona ermesiyle Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı, sosyal medya hesabından taraftara mesaj gönderdi.

Tecrübeli oyuncu, taraftarlara teşekkür ederken, gelecek sene daha iyi olmak için çalışacaklarını ifade etti.

Asensio, yaptığı paylaşımda "Bu sezon, bana hem bireysel hem de takım olarak inanılmaz anlar yaşattı; aynı zamanda takım olarak gelişmeye devam ederken ders çıkaracağımız anlar da oldu. Tüm sezon boyunca verdiğiniz muhteşem destek için taraftarlara teşekkür ederim. Şimdi dinlenme, toparlanma ve gelecek sezon %100 şekilde geri dönme zamanı. Bu, daha büyük bir şeyin sadece başlangıcı. Gelecek yıl daha fazlası ve daha iyisi..." ifadelerini kullandı.

