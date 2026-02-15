İSTANBUL 23°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Şubat 2026 Pazar / 28 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,7339
  • EURO
    51,9339
  • ALTIN
    7075.98
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Asensio'dan taraftarı mest eden paylaşım!
Spor

Asensio'dan taraftarı mest eden paylaşım!

Fenerbahçe'nin “Temel insan ihtiyaçları: Oksijen, su, Marco Asensio” paylaşımına yıldız oyuncu Marco Asensio'dan esprili cevap geldi. İspanyol futbolcu, “4.'sü Fenerbahçe taraftarı olmak” sözleriyle sarı-lacivertli taraftarların beğenisini topladı.

HABER MERKEZİ15 Şubat 2026 Pazar 00:45 - Güncelleme:
Asensio'dan taraftarı mest eden paylaşım!
ABONE OL

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada 1 gol, 1 asistle yıldızlaşan Marco Asensio, maç sonrası yaptığı paylaşımla da gündem oldu.

Fenerbahçe, karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Fenerbahçe, Trabzonspor maçı sonrası "Temel insan ihtiyaçları" başlıklı bir paylaşım yaptı ve bunları 3 maddede oksijen, su ve Marco Asensio olarak sıraladı.

"4.'SÜ FENERBAHÇE TARAFTARI OLMAK"

Marco Asensio ise Fenerbahçe'nin bu tweetini alıntılayarak "4.'sü Fenerbahçe taraftarı olmak" ifadesini kullandı. Yıldız futbolcunun bu hamlesi Fenerbahçeli taraftarları adeta mest etti.

ÖNERİLEN VİDEO

Beyoğlu'nda panik anları: Bir anda alevlere teslim oldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.