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Spor

Asil Bostancı: Yarışmacı bir takım istiyoruz

Trendyol 1. Lig takımı Adanaspor'un başkanı Asil Bostancı, 'üstte oynayacak bir takım düşündüklerini' söyledi.

AA27 Temmuz 2024 Cumartesi 11:50 - Güncelleme:
Asil Bostancı: Yarışmacı bir takım istiyoruz
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Bolu'da günde çift antrenman yaparak hazırlıklarını sürdüren Adanaspor'da kampı ziyaret eden kulüp başkanı Asil Bostancı, AA muhabirine, takımın iyi hava yakaladığını ve camianın beklentilerini yerine getirmeye çalışacaklarını söyledi.

Transfer çalışmalarının devam ettiğini anlatan Bostancı, "Takıma yeni katılacak arkadaşlar var, çalışmalar yapıyoruz." dedi.

Sezonun zor geçeceğine dikkati çeken Bostancı, "Çok transfer yapmak, çok başarılı olmak anlamına da gelmiyor. Biz elimizden geleni yapacağız. Bu sene ligde alt taraf da üst taraf da çok karışık olacak ama biz üstte oynayacak bir takımı düşünüyoruz. Bunun için çalışma yapıyoruz. Yarışmacı bir takım istiyoruz." diye konuştu.

Bostancı, camiada küskünlüklere son vermek istediklerini vurgulayarak, "Taraftarının takıma sahip çıkmasını istiyoruz. Bir takım, seyircisi, taraftarı varsa bir yere gelir. Biz büyük bütçeler oluşturularak seyircisiz oynayan takımlar gibi olamayız. Bize taraftarın gücü lazım. Sonunda başarı gelecek diye düşünüyorum. Kenetlenmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

"LİGİN BAŞLAMASINI BEKLİYORUZ"

Adanaspor'un stoper oyuncusu Fatih Kurucuk da sıkı ve yorucu antrenmanlar yaptıklarını anlattı.

Kampın verimli geçtiğini dile getiren Kurucuk, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Hedefimiz daha ses getiren bir Adanaspor olmak. Çalışmalarımız, hocamız eşliğinde gayet iyi ve verimli. Geçtiğimiz sezon son anda ligde kaldık. Ancak bu sezon farklı bir oluşum, farklı bir hedef var. Takım içerisinde de keyifler gayet yerinde. Heyecanla ligin başlamasını bekliyoruz."

Adanaspor'un Fransız orta saha oyuncusu Abdoulaye Dabo ise kampta yaptıkları 2 hazırlık maçında takımın eksiklerini ve hataları gördüklerini ifade etti.

Kendilerini zor bir lig beklediğine dikkati çeken Dabo, Adanaspor'un bu sezon taraftarını mutlu edeceğini vurgulayarak sözlerini tamamladı.

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