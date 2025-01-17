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Spor

Asistleriyle gündem oldu! İspanya'da Arda Güler rüzgarı

Real Madrid'in, İspanya Kral Kupası'nda Celta Vigo karşısında aldığı 5-2'lik galibiyette oyuna sonradan dahil olarak 2 asist yapan Arda Güler maça damgasını vuran isimlerden oldu. İspanyol basını, milli yıldız ve takımın bir diğer genç yeteneği Endrick'in performansından övgüyle söz etti. İşte detaylar...

Haber Merkezi17 Ocak 2025 Cuma 09:19 - Güncelleme:
Asistleriyle gündem oldu! İspanya'da Arda Güler rüzgarı
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Real Madrid, İspanya Kral Kupası'nın son 16 turunda Celta Vigo'yu 5-2 mağlup etti. Karşılaşmada 70. dakikada oyuna giren Arda Güler, yaptığı 2 asistle maça damga vurdu.

Ayrıca ofsayt nedeniyle 1 golü de iptal edilen Arda Güler, teknik ekibe ilk 11 için hazır olduğunu da bir kez daha ispatladı. İspanya'da manşetler Arda Güler ve Endrick için atıldı.

"DEĞİŞTİRDİN"

Defensacentral: Maç sonu Rudiger soyunma odasında Arda Güler'in peşine düştü ve tünelde ona "Oyuna girişinle maçın temposunu değiştirdin, bize çok yardımcı oldun" dedi.

"TÜRK SİHİRBAZ"

Realmadridexclusivo: Türk sihirbaz Arda Güler, doğru zamanda, doğru yerden ne yapması gerektiğini iyi biliyordu. Arda Güler ve Endrick, Ancelotti'nin 11'inde yer bulma hedefiyle yoluna devam ediyor.

"KARAKTERİNİ GÖSTERDİ"

Futbolfantasy: Ancelotti maç sonu Endrick ve Arda Güler için; Endrick kalitesini gösterdi; saha içinde veya kenarda şans bulduğunda olağanüstü vuruşlar yapıyor. Arda Güler de çalıştı, oyun zorlaşmaya başladığında ortaya çıktı ve karakter gösterdi, takım için çalıştı.

Öte yandan Carlo Ancelotti, maç esnasında Real Madrid taraftarı tarafından yoğun bir şekilde ıslıklandı.

Bu sezon takımıyla 22 maça çıkan Arda Güler ise, Madrid'e 3 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

  • RealMadrid
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  • Endrick

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