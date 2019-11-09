Asker selamı faşizmi İlkay ve Emre Can'ı da vurdu
Alman Futbol Federasyonu Başkanı Keller, Cenk’in asker selamını beğenen İlkay ve Emre Can için, “Masum değiller” dedi.
AKŞAM
ALMANYA Futbol Federasyonu Başkanı Fritz Keller, İlkay Gündoğan ve Emre Can’ın Türk milli futbolcuların yaptığı ‘asker selamı’ paylaşımlarını beğenmesini eleştirdi. Keller, futbolcuların bu tartışmalarda ‘Masum olmadıklarını’ söyledi. Eylül ayında göreve başlayan Keller, “Türk kökenleri olan ve Almanya’da oynayan iki futbolcudan bütün bir ülkenin sahip olmadığı kusursuz çözümü beklemek de çok fazla” ifadesini kullandı. Keller yaptığı açıklamada, “Hassas konular, sosyal medyada da hassas bir şekilde ele alınmalı. Bu beklenebilir. Ve biz de, DFB olarak, bu konuyu ele alırken her şeyi doğru yapıp yapmadığımız konusunda kendimizi eleştirel bir biçimde sorgulamalıyız” şeklinde konuştu.
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