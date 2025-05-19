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Spor

Aslan 5. yıldızı taktı! Okan Buruk hedefi gösterdi

Şampiyonluk için 1 puana ihtiyacı olan Galatasaray, Kayserispor'u 3-0'la geçti. Sarı-Kırmızılılar bitime 2 hafta kala Süper Lig'de 25. şampiyonluğuna ulaştı. Oyuncu olarak 4 şampiyonluk yaşayan Okan Buruk teknik direktör olarak 4. şampiyonluğu hedefliyor. İşte detaylar...

AKŞAM19 Mayıs 2025 Pazartesi 09:09 - Güncelleme:
Aslan 5. yıldızı taktı! Okan Buruk hedefi gösterdi
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21'de Fernando Muslera, karşı karşıya pozisyonda golü engelledi.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne katılımdan '19 milyon euro' alacak.

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OKAN BURUK: HEDEF 4 ŞAMPİYONLUK

Buruk, "Oyuncu olarak 4 şampiyonluk yaşadım, şimdi hedefim teknik direktör olarak da bu sayıya ulaşmak" dedi.

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, şampiyonluk sonrası şunları söyledi: "Oyuncu olarak 4 şampiyonluk yaşadım, şimdi hedefi m teknik direktör olarak 4 şampiyonluk yaşamak. İnanılmaz bir ortam, tüylerim diken diken. Allah'a şükürler olsun. Hem bana, hem Galatasaray'a bu kadar güzel insanların olduğu takım izletiyor. Onlarla gurur duyuyorum. 5. yıldızı tamamladık, hedefimiz seneye tekrar şampiyon olmak. Oyuncularla, camia ile gurur duyuyorum. Allah'a şükürler olsun." Teknik direktörlük kariyerinde 1'i Başakşehir, 3'ü Galatasaray olmak üzere 4 zafere ulaşan Okan Buruk, ligi en çok kazanan hocalar listesinde Ahmet Suat Özyazıcı'yı yakalayarak 2. basamağa ortak oldu.

BAŞKAN'DAN MESAJ: YÜREKTEN TEBRİK EDİYORUM

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G.Saray'ın şampiyonluğunu X hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Başkan Erdoğan, "2024-2025 Süper Lig Şampiyonu olan Galatasaray futbol takımını, teknik heyetini ve tüm Galatasaray camiasını yürekten tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

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