Aslan ağırdan aldı, Fener kaptı
GALATASARAY ile Fenerbahçe’yi karşı karşıya getiren Deniz Türüç’te mutlu sona ulaşan Kanarya, transfer döneminde ezeli rakibine karşı 2-0 öne geçti.
- Star Spor
İki kulüp bundan önce Çaykur Rizesporlu Muriç için rakip olmuş, Sarı-Lacivertli ekip golcü futbolcuyu renklerine bağlamıştı. Kayserispor’un milli yıldızı için de Galatasaray geçen sezondan bu yana temastaydı. Bu transfer döneminde kulüpler arasında da anlaşma sağlanmasına rağmen, Galatasaray biraz da Emre Mor transferi sırasında Deniz ile olan irtibatını zayıf atınca, Fenerbahçe bunu iyi değerlendirdi. Elini çabuk tutan Fenerbahçeli yöneticiler, önce Kayseri ile anlaştı, ardından da Deniz’i yakın markaja alarak transferde mutlu sona ulaştı.
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