Bardakcı, Torreira, Barış ve Muslera haftaya cezalı.

68'de oyuna giren Morata, ligde ilk maçına çıktı.

Kaleci Burak, net kurtarışlarıyla farkı önledi.

Avrupa yorgunu G.Saray, ligin organize takımlarından G.Antep'e karşı farklı bir kadroyla çıktı. 5'inci dakikada Ahmed Kutucu'nun şık golü gardı kırdı. Pozisyonda ofsayt olup olmadığına yönelik tartışma yaşandı. Peşinden Davinson'un eline çarpan topta Antep penaltı bekledi. Yabancı VAR Maresca ve Kadir Sağlam 'devam' dedi. Aslan pozisyonları bulsa da oyun olarak etkili değildi. İlk yarının son anlarında kaleci Burak, Kaan'ın kafa vuruşunu tam çizgiden çıkardı. İkinci yarı ise topla oynama oranını azaltan Aslan, direkt hücumlarla yüklendi. 60. dakikaya kadar 5 net kurtarışla oynayan kaleci Burak, geçit vermemeye devam etti. 70'ten sonra Antep riskleri aldı, G.Saray kontraya döndü. Cim-Bom son dakikalarda hata yapmadı.