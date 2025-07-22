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Spor

Aslan büyük oynuyor! Gianluigi Donnarumma için devreye girdiler

Kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray için İtalya'dan çarpıcı bir iddia geldi. Haberde yer alan bilgiye göre sarı-kırmızlı ekip Paris Saint-Germain'in yıldız kalecisi Gianluigi Donnarumma için devreye girdi.

Haber Merkezi22 Temmuz 2025 Salı 01:08 - Güncelleme:
Aslan büyük oynuyor! Gianluigi Donnarumma için devreye girdiler
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Transfer dönemine damga vuran Victor Osimhen transferini resmen tamamlayan Galatasaray, çıtayı daha da yukarı çekti.

İtalyan basınından TuttoMercatoWeb'in haberine göre sarı-kırmızılılar, Paris Saint-Germain'in yıldız kalecisi Gianluigi Donnarumma için devreye girdi.

Haberde, Galatasaray'ın Donnarumma ile temas kurduğu ve oyuncuya Osimhen düzeyinde yüksek bir maaş teklif etmeye hazırlandığı aktarıldı. Sarı-kırmızılılar, İtalyan file bekçisini, 2026 yılında sona erecek olan sözleşme süresini de göz önünde bulundurarak ikna etmeye çalışıyor.

FLORYA ANLAŞMASIYLA FİNANSAL GÜÇ ARTIYOR

Galatasaray'ın bu iddialı adımlarının arkasında sadece sportif hedefler değil, ekonomik bir vizyon da bulunuyor. Florya'daki arazi için yapılan ve yaklaşık 300 milyon Euro değerinde olduğu belirtilen anlaşma, kulübe uzun vadede yarım milyar Euro'yu aşan gelir sağlayacak. Bu gelirlerin, büyük yıldızlara yönelmede kilit rol oynayacağı vurgulandı.

ZOR AMA İMKANSIZ DEĞİL

Haberde, Donnarumma transferinin gerçekleşmesinin kolay olmadığı belirtilse de, Galatasaray yönetimi bu transferin yollarını arıyor. Osimhen örneğinde olduğu gibi dünya çapında yıldızları kadroya katarak bir "Rüya takım" kurmak isteyen sarı-kırmızılılar, bu hamleyle ses getirmeye hazırlanıyor.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon 47 maçta kalesini koruyan Donnarumma, 43 gol yerken, 17 karşılaşmada kalesini gole kapattı.

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