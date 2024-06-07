Geçen sezon transferleri Wilfried Zaha ve Tete'den istediği verimi alamayan Galatasaray'ın, bu oyuncularla yollarını ayırmasına kesin gözüyle bakılıyor. Öte yandan Aslan'ın Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz gibi yetenekli Türk kanat oyuncularının da talipleri çok... Nicolo Zaniolo'nun ise durumu belirsizliğini korurken; Cim-Bom'un bu cendereden çıkma planını İngilizler yazdı... ESPN'in haberine göre Galatasaray, Manchester United ile sözleşmesi biten; hücumda merkez ve kanatlarda oynayabilen Anthony Martial'i renklerine bağlamak istiyor.

ABD, MEKSİKA VE ARABİSTAN PEŞİNDE

Habere göre 28 yaşındaki çok yönlü hücum oyuncusunun, dünyanın dört bir yanından talipleri var... Yıldız futbolcunun memleketi Fransa'dan Lyon ve Marsilya'nın yanı sıra ABD, Meksika ve Suudi Arabistan'dan çeşitli kulüplerin de ilgilendiği bildirildi. Kariyerine Lyon'da başlayan Martial; 2013-14 sezonunda 5 milyon euro karşılığında Monaco'ya transfer oldu. Buradaki 2 sezonun ardından İngiliz devi M. United'a 60 milyon euroya transfer olan Fransız yıldız; Kırmızı Şeytanlar'ın formasıyla 317 maçta 90 gol ve 47 asist yaptı.

SON SEZONDA 19 MAÇTA SÜRE ALDI

Büyük umutlarla transfer edildiği Manchester United kariyerinde bir türlü beklenen patlamayı veremeyen Anthony Martial, son sezonunda da oldukça az süre aldı. Premier Lig'de 13 maçta 444 dakika forma şansı bulan Fransız yıldız, yalnızca 1 gol atabildi. Şampiyonlar Ligi'nde 4 karşılaşmada 46 dakika süre alıp 1 asist yapan 28 yaşındaki hücum oyuncusu EFL Cup'ta ise 2 maçta oynadığı 139 dakikada 1 gol atabildi. Kariyeri boyunca bonservisine 65 milyon euro ödenen Anthony Martial'in güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro.