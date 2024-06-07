İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Haziran 2024 Cuma / 1 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2991
  • EURO
    35,2282
  • ALTIN
    2465.12
  • BIST100
    10279.7
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Aslan dümeni Ada'ya kırdı! Hedefteki isim Anthony Martial
Spor

Aslan dümeni Ada'ya kırdı! Hedefteki isim Anthony Martial

Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren Galatasaray takımdan ayrılması muhtemel olan Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu'nun alternatifini İngiltere'de buldu. Sarı kırmızılı ekip, Manchester United forması giyen Anthony Martial'i gündemine aldı. İşte detaylar...

Akşam7 Haziran 2024 Cuma 08:55 - Güncelleme:
Aslan dümeni Ada'ya kırdı! Hedefteki isim Anthony Martial
ABONE OL

Geçen sezon transferleri Wilfried Zaha ve Tete'den istediği verimi alamayan Galatasaray'ın, bu oyuncularla yollarını ayırmasına kesin gözüyle bakılıyor. Öte yandan Aslan'ın Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz gibi yetenekli Türk kanat oyuncularının da talipleri çok... Nicolo Zaniolo'nun ise durumu belirsizliğini korurken; Cim-Bom'un bu cendereden çıkma planını İngilizler yazdı... ESPN'in haberine göre Galatasaray, Manchester United ile sözleşmesi biten; hücumda merkez ve kanatlarda oynayabilen Anthony Martial'i renklerine bağlamak istiyor.

ABD, MEKSİKA VE ARABİSTAN PEŞİNDE

Habere göre 28 yaşındaki çok yönlü hücum oyuncusunun, dünyanın dört bir yanından talipleri var... Yıldız futbolcunun memleketi Fransa'dan Lyon ve Marsilya'nın yanı sıra ABD, Meksika ve Suudi Arabistan'dan çeşitli kulüplerin de ilgilendiği bildirildi. Kariyerine Lyon'da başlayan Martial; 2013-14 sezonunda 5 milyon euro karşılığında Monaco'ya transfer oldu. Buradaki 2 sezonun ardından İngiliz devi M. United'a 60 milyon euroya transfer olan Fransız yıldız; Kırmızı Şeytanlar'ın formasıyla 317 maçta 90 gol ve 47 asist yaptı.

SON SEZONDA 19 MAÇTA SÜRE ALDI

Büyük umutlarla transfer edildiği Manchester United kariyerinde bir türlü beklenen patlamayı veremeyen Anthony Martial, son sezonunda da oldukça az süre aldı. Premier Lig'de 13 maçta 444 dakika forma şansı bulan Fransız yıldız, yalnızca 1 gol atabildi. Şampiyonlar Ligi'nde 4 karşılaşmada 46 dakika süre alıp 1 asist yapan 28 yaşındaki hücum oyuncusu EFL Cup'ta ise 2 maçta oynadığı 139 dakikada 1 gol atabildi. Kariyeri boyunca bonservisine 65 milyon euro ödenen Anthony Martial'in güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.