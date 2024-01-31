İSTANBUL 8°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ocak 2024 Çarşamba / 19 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,3638
  • EURO
    32,8954
  • ALTIN
    1990.84
  • BIST100
    8474.07
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Aslan dümeni İngiltere'ye kırdı! 10 numaraya Emile Smith-Rowe
Spor

Aslan dümeni İngiltere'ye kırdı! 10 numaraya Emile Smith-Rowe

Süper Lig'de şampiyonluğun büyük adaylarından biri olan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. 10 numaraya yıldız bir isim takviye etmek isteyen sarı kırmızılılar dümeni İngiltere'ye kırdı. Galatasaray, Arsenal'in 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Emile Smith Rowe'u listesine aldı. İşte detaylar...

Akşam31 Ocak 2024 Çarşamba 11:17 - Güncelleme:
Aslan dümeni İngiltere'ye kırdı! 10 numaraya Emile Smith-Rowe
ABONE OL

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın 10 numara pozisyonuna takviye yapmak istediği ve rotasını İngiltere Ligi'ne çevirdiği öğrenildi. Sarı kırmızılıların, Premier Lig ekibi Arsenal'de kariyerine devam eden 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Emile Smith Rowe'u listesine aldığı iddia edildi. Aslan'ın hedefinin, 10 numara, merkez orta saha ve sol açık mevkilerinde görev alabilen İngiliz futbolcuyu kiralamak olduğu belirtildi.

1.82 boyundaki futbolcunun Arsenal ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar sürüyor. 2022'de 40 milyon euro ile en yüksek değerine ulaşan yıldız oyuncuya güncel verilere göre; 25 milyon euro değer biçiliyor. Bu sezon Arsenal menajeri Arteta'nın 13 maçta 266 dakika süre verdiği futbolcu, 1 asistlik katkı sağladı. Daha önce Huddersfield ve Leipzig formalarını da giyen Emile Smith, 186 maçta 41 gol, 23 asist üretti. Öte yandan Smith'e Ada'dan da bazı kulüplerin talip olduğu belirtiliyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.