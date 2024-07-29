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Spor

Aslan dümeni İtalya'ya kırdı! Hedef 24'lük orta saha Jens Cajuste

Transfer çalışmalarını teknik direktör Okan Buruk yönetiminde devam eden Galatasaray'dan sürpriz bir hamle geldi. Sarı kırmızılı ekip, Napoli forması giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Jens Cajuste'yi gündemine aldı. İşte detaylar....

29 Temmuz 2024 Pazartesi 14:12 - Güncelleme:
Aslan dümeni İtalya'ya kırdı! Hedef 24'lük orta saha Jens Cajuste
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Orta saha için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın gündemine yeni bir isim geldi.

Calcio Napoli24'te yer alan habere göre; sarı kırmızılı takım, Napoli'de teknik direktör Antonio Conte'nin gözüne giremeyen 24 yaşındaki orta saha Jens Cajuste ile ilgileniyor.

Başarılı oyuncunun Napoli'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, Galatasaray'ın transferde ısrarcı olduğu yazıldı.

12 MİLYON EURO KARARI

Napoli'nin 12 milyon euroya satın aldığı Cajuste için buna yakın bir bonservis bedeli talep ettiği vurgulandı.

Galatasaray ile birlikte Fransa'dan da bazı takımların oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ifade edildi.

Napoli'de geçen sezon 35 maça çıkan İsveçli Cajuste, 2 asistlik performans sergiledi.

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