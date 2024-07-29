Orta saha için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın gündemine yeni bir isim geldi.

Calcio Napoli24'te yer alan habere göre; sarı kırmızılı takım, Napoli'de teknik direktör Antonio Conte'nin gözüne giremeyen 24 yaşındaki orta saha Jens Cajuste ile ilgileniyor.

Başarılı oyuncunun Napoli'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, Galatasaray'ın transferde ısrarcı olduğu yazıldı.

12 MİLYON EURO KARARI

Napoli'nin 12 milyon euroya satın aldığı Cajuste için buna yakın bir bonservis bedeli talep ettiği vurgulandı.

Galatasaray ile birlikte Fransa'dan da bazı takımların oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ifade edildi.

Napoli'de geçen sezon 35 maça çıkan İsveçli Cajuste, 2 asistlik performans sergiledi.