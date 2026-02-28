Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta oynanan mücadeleyi 3-1 kazanan sarı kırmızılılar 3 puanı hanesine yazdırarak liderliğini sürdürdü.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 45+2'de Sacha Boey, 58'de Lucas Torreira ve 83'te Victor Osimhen kaydetti. Akdeniz temsilcisinin tek golü ise 49'da Steve Mounie'den geldi.

Bu sonucun ardından Galatasaray ligde 58 puana ulaşarak liderliğini sürdürdü. Alanyaspor ise haftayı 26 puanla kapattı.

Galatasaray gelecek hafta derbide Beşiktaş ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Alanyaspor ise sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Corendon Alanyaspor'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son yapılan Juventus müsabakasının ilk 11'inde 4 değişikliğe gitti.

Ligde çıktığı 23 müsabakada 17 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayarak 55 puanla liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılı ekip, RAMS Park'ta Akdeniz temsilcisini konuk etti.

Galatasaray, müsabakaya Uğurcan Çakır, Sacha Boey, Davinson Sanchez, Wifried Singo, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Leroy Sane, Noa Lang, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen 11'iyle çıktı.

Sarı-kırmızılıların yedek kulübesinde Günay Güvenç, Ismail Jakobs, Mauro Icardi, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Yaser Asprilla, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Renato Nhaga, Mario Lemina yer aldı.

Teknik direktör Okan Buruk, hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında İtalya temsilcisi Juventus ile uzatmaya giderek 120 dakika oynanan mücadelenin ilk 11'inde 4 değişiklik yaptı.

Buruk, Juventus'a karşı ilk 11'de görev verdiği Abdülkerim, Jakobs ve Lemina'yı yedeğe çekerken, ağrısı bulunan Roland Sallai'yi kadroya almadı.

VİCTOR OSİMHEN İÇİN ÖZEL PANKART

Galatasaraylı taraftarlar, kuzey tribününde Njeryalı futbolcu Victor Osimhen için özel pankart açtı.

Taraftarların hazırladığı pankartta İngilizce olarak, "Biz aileyiz ve aile her şeydir." ifadesi yer aldı. Isınmaya çıkan Osimhen, pankartın olduğu tribüne giderek fotoğraf çekildi.

TARAFTARDAN ŞAMPİYONLUK PANKARTI

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa inandıklarını belirten pankartlar açtı.

Taraftarlar, müsabaka öncesinde tribünlerde "Kaybettiğinde değil, vazgeçtiğinde yenilirsin" "Herkesin alkışladığı şampiyon yine biz olacağız" "Bu takım bu sene söke söke şampiyon" "Şampiyon olduğumuzda da basiretiniz bağlanacak" yazılı pankartlar kaldırdı.

Taraftarlar, maçtan önce sarı-kırmızılı futbolcuları çağırarak moral ve destek verdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

10. dakikada Hwang'ın pasında sol kanatta topla buluşan Meschack, çaprazdan ceza sahasına girip meşin yuvarlağa yerden sert vurdu. Kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi.

14. dakikada Meschack'ın soldan ortasında Galatasaray savunmasının uzaklaştırmak istediği topa penaltı noktası üzerindeki Mounie röveşatayla vurdu. Meşin yuvarlak, kaleci Uğurcan'da kaldı.

22. dakikada Sane'yle verkaç yapan Torreira, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda atağa katılan Boey'a pasını aktardı. Bu futbolcu, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. VAR uyarısı sonrasında ofsayt gerekçesiyle gol, iptal edildi.

31. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Eren'in pasında sol kanatta topla buluşan Barış Alper Yılmaz, ceza sahasına girip rakibinden sıyrıldı. Son çizgiye inen Barış'ın vuruşunda, kaleci Victor'un müdahale ettiği top direğe çarpıp kornere gitti.

35. dakikada Boey'un şutunda savunmadan seken top, ceza yayı önündeki Sara'da kaldı. Bu futbolcunun plasesinde, meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.

39. dakikada orta sahada topla buluşan Hwang, kaleci Uğurcan Çakır'ın önde olduğunu görünce uzaktan vurdu. Uğurcan'ın parmaklarının ucuyla müdahale ettiği top üst direğe çarpıp oyun alanına döndü.

45+2. dakikada Galatasaray öne geçti. Torreira'nın pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Boey, yerden plase bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Victor'un sağından filelere gönderdi: 1-0.

İlk 45 dakikayı Galatasaray 1-0 önde tamamladı.

46. dakikada sağ kanatta topla buluşan Hadergjonaj'ın ceza sahası içine gönderdiği ortada iyi yükselen Makouta kafayı vurdu. Meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.

49. dakikada Corendon Alanyaspor beraberliği sağladı. Makouta'nın pasında sağ kanatta topla buluşan Hadergjonaj, ceza sahası içindeki Mounie'ye ortaladı. Bu futbolcunun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kalecinin solundan filelere gitti: 1-1.

58. dakikada Galatasaray yeniden öne geçti. Sara'nın kafayla indirdiği meşin yuvarlağı alan Osimhen, düzeltip röveşata yaptı. Savunmadan seken top, Torreira'nın önünde kaldı. Bu futbolcu, yakın mesafeden sert bir vuruşla topu filelere gönderdi: 2-1.

62. dakikada Alanyaspor etkili geldi. Hwang'ın pasında sağ kanatta topla buluşan Makouta, ceza yayı üzerine hareketlenen Mounie'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun bekletmeden vuruşunda, top az farkla yandan dışarı çıktı.

81. dakikada orta sahada kontrol ettiği topla rakip ceza sahası önüne gelen Sane, meşin yuvarlağı Osimhen'le buluşturdu. Nijeryalı futbolcu, ceza sahası sağ çaprazında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Osimhen'in aşırtma vuruşunda, kaleci Victor son anda gole izin vermedi.

83. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Alanyaspor kalecisi Victor'un hatalı pasında araya giren Osimhen, kaleciyi çalımlayıp meşin yuvarlağı filelere yolladı: 3-1.

Müsabaka, Galatasaray'ın 3-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Stat: RAMS Park

Hakemler: Ali Şansalan, Bersan Duran, Murat Altan

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Boey, Singo, Sanchez, Eren Elmalı, Torreira (Dk. 79 İlkay Gündoğan), Sara (Dk. 87 Asprilla), Barış Alper Yılmaz (Dk. 66 Lemina), Sane, Lang (Dk. 79 Jakobs), Osimhen (Dk. 87 Icardi)

Corendon Alanyaspor: Victor, Hadergjonaj, Lima (Dk. 82 Fatih Aksoy), Aliti, Ümit Akdağ, Makouta (Dk. 82 Enes Keskin), Janvier, Ruan, Hwang (Dk. 73 İbrahim Kaya), Meschack (Dk. 62 Hagi), Mounie (Dk. 82 Güven Yalçın)

Goller: Dk. 45+2 Boey, Dk. 58 Torreira, Dk. 83 Osimhen (Galatasaray), Dk. 49 Mounie (Corendon Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 26 Lima, Dk. 55 Aliti, Dk. 72 Makouta (Corendon Alanyaspor), Dk. 73 Lang, Dk. 90+3 Singo (Galatasaray)