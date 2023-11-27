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Spor

Aslan iki yıldızı için kararını verdi! Mauro Icardi ve Dries Mertens'in durumu netleşti

Galatasaray adı son dönemlerde Real Madrid ile anılan Arjantinli yıldız oyuncu Mauro Icardi'yi satmama konusunda çok net. Sarı kırmızılı ekip ayrıca Dries Mertens'in durumuna ise son sonunda karar verecek. İşte detaylar...

Akşam27 Kasım 2023 Pazartesi 09:26 - Güncelleme:
Aslan iki yıldızı için kararını verdi! Mauro Icardi ve Dries Mertens'in durumu netleşti
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Son olarak Alanyaspor'u 4-0 geçerek Çarşamba günkü Manchester United maçı öncesi moral depolayan G.Saray'da yönetim, Icardi ve Mertens'le ilgili planlarını belirledi. Sarı-Kırmızılılar, adı Real Madrid'le anılan Arjantinli golcüsünün takımdan ayrılmasına kesinlikle razı değil. Teknik Direktör Okan Buruk da yıldız oyuncusunu bırakmak istemiyor.

Sık sık Türkiye'de mutlu olduğunu belirten Mauro da ayrılığı düşünmüyor. 31'lik forvetin sözleşmesi 2026 yılının haziran ayında bitiyor. Cim-Bom, Belçikalı yıldızı Dries Mertens'le ise sezon sonunda masaya oturacak. Hem saha içi hem de saha dışında gösterdiği performansla örnek bir oyuncu profili sergileyen 36'lık orta saha, Alanya maçındaki 2 gol, 1 asistlik katkısı ile dikkat çekti. Sezon sonu sözleşmesi bitecek Mertens, geleceği ile ilgili henüz kararını vermiş değil. G.Saray Yönetimi, başarılı futbolcuyu 1 sezon daha takımda tutmak istiyor.

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