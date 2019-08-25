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Aslan ilk zafer için sahada! Galatasaray-Konyaspor muhtemel 11’ler

Sezona Denizli mağlubiyeti ile start veren Galatasaray 21.45’te Konyaspor’u konuk edecek. Cezası biten Terim takımın başında sahaya çıkarken, Cim-Bom’un hedefi ilk galibiyet.

  • Star Spor
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SON şampiyon Galatasaray, bu sezon evinde ilk maçına 21.45’te Konyaspor karşısında çıkacak.97 gün sonra taraftarı ile buluşacak olan Sarı-Kırmızılı takım, bu sezon ilk maçında Denizlispor’a mağlup olmuştu. Aslan bu kez sahasında sezonun ilk galibiyetine imza atmaya çalışacak. Karşılaşmayı Mete Kalkavan yönetecek ve beIN Sports 1 naklen ekrana getirecek. Geçen sezondan cezası biten Teknik Direktör Fatih Terim de takımın başında yer alacak. İki takım ligde daha önce 36 kez karşılaştı. G.Saray galibiyet sayısında 27-2, gollerde 71-20 önde. Ayrıca son 25 maçta Cim-Bom raki- bine mağlup olmadı.

İki Emre sakat Belhanda çok zor

CİM-BOM’DA bugünkü Konyaspor karşılaşmasında sakatlıkları devam eden Emre Taşdemir ile Emre Akbaba takımdaki yerlerini alamayacaklar. Cezalı Marcao da yine forma giyemeyecek. Belindeki ağrılar nedeniyle son iki antrenmana çıkmayan Younes Belhanda’nın durumu ise belirsiz. Ancak Faslı oyuncunun Konya’ya karşı oynama ihtimali düşük.

MUHTEMEL 11’LER:

GALATASARAY: Muslera, Linnes, Donk, Luyindama, Nagatomo, Seri, Nzonzi, Adem, Feghouli, Babel, Diagne

KONYASPOR: Serkan, Skubic, Ali Turan, Anicic, Ferhat, Jevtovic, Milosevic, Ömer Ali, Daci, Jonsson, Bajic

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