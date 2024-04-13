Galatasaray, 37 yaşına doğru geri sayıma geçen, yine de 1 yıl daha kalmasını istediği Dries Mertens'in pozisyonunu, Avrupa'nın en formda isimlerinden biriyle güçlendirmeye kararlı. Benfica formasıyla harika bir sezon geçiren Rafa Silva, son olarak perşembe akşamı Avrupa Ligi Çeyrek Final ilk ayağında Marsilya'ya attığı golle takımını galibiyete taşıdı ve yarı final kapısını araladı.

30 yaşındaki futbolcu, bu sezon 48 resmi maçta 20 gol 14 asistle toplam 34 gole doğrudan katkı sağlamayı başardı. Sezon sonunda kontratı bitecek olan Silva, kulübü Benfica'yla yeni sözleşme görüşmelerini de geri çevirmiş durumda.

PORTEKİZ'E GERİ DÖNERSE...

Bonservis beklentisi ortadan kalkınca, bir süre önce Galatasaray'ın da radarına takılan Rafa Silva, performansıyla Avrupa'nın birçok kulübünü mest etmeyi başardı. Dolayısıyla Sarı-Kırmızılı kulübün transferdeki rakipleri de her geçen gün çoğalıyor. En son 2021 yılında Portekiz Milli Takımı'nın formasını giyen tecrübeli futbolcunun, EURO 2024 öncesi kadroya geri dönme ihtimali de yükseldi. Bu gerçekleşirse, Rafa Silva aynı zamanda EURO 2024'te Türk Milli Takımı'na karşı da mücadele edecek.

HER FORMÜLÜ DENEYECEKLER

Galatasaray Yönetimi, Silva'nın piyasası daha da yükselmeden anlaşmayı gerçekleştirmenin hesapları içinde. Sarı kırmızılılar, kesenin ağzını ardına kadar açtı. Takımın Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak olması da transferdeki avantajlardan biri. Bununla beraber kontrata imza ücreti, başarıya bağlı çeşitli bonuslar gibi maddeler de eklenecek. Forvet arkasında ve kanatlarda görev yapabilen 1.78 boyundaki Rafa Silva, kariyeri boyunca Portekiz dışındaki hiçbir kulüpte oynamadı.