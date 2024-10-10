Sezon başında Napoli'de kadro dışı bırakılan ve sürpriz bir şekilde Galatasaray'a kiralık olarak gelen Victor Osimhen'in geleceği belirsizliğini koruyor. Nijeryalı golcü için Chelsea, PSG ve Juventus gibi Avrupa devleri devrede. İtalyan basını da bu bilgilerle birlikte Sarı-Kırmızılılar'ın Osimhen'in tapusunu alabilmek için yarışa katıldığını yazdı. İtalyan Corriere dello Sport'taki haberde konuyla ilgili şu bilgiler verildi: "Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Nijeryalı forvet Victor Osimhen, indirimli serbest kalma maddesi sayesinde Ocak ayında kulüpten ayrılabilecek. Chelsea ve diğer kulüpler oyuncuyla ilgileniyor.

6 MİLYON EURO GS'NİN OLACAK

Daha önce oyuncu için 130 milyon euro isteyen Napoli, şu anda bu rakamı 75 milyon euroya indirmiş durumda. Fakat oyuncunun Galatasaray'dan ocak ayında ayrılması halinde Chelsea gibi kulüpler, 6 milyon euro da Türk kulübüne ödeyecek. Yani Osimhen için toplamda 81 milyon euro kasadan çıkacak. Galatasaray da yıldız oyuncu için yarışa katıldı. Osimhen'in geleceği tüm dünyada takip ediliyor. Napoli'den PSG veya Chelsea'ye gitmesi beklenen süper star, Türkiye hamlesiyle herkesi şaşırtmıştı. Şimdi ise ocak ayında ne olacağı merakla bekleniyor

TÜRKİYE'DE ÖNEMLİ BAĞ KURDU

Osimhen İstanbul'a geldiğinden beri şehre, takıma ve taraftarlara coşku gösterdi. Onun sıcak tutumu, formasını öpmek ve taraftarlarla olumlu etkileşimler gibi sembolik jestlerle kulübe karşı sevgi dolu tutumlara dönüştü. Bu duygusal bağ transfer gözlemcilerinin gözünden kaçmadı ve Galatasaray, böyle yetenekli bir oyuncuyu kadrosuna katmak için serbest kalma maddesini ödemeyi ciddi olarak düşünüyor. Galatasaray onun kalışına yatırım yapmayı planlasa bile Chelsea gibi güçlü bir rakibi var. Önümüzdeki birkaç hafta, G.Saray'ın gerçek niyetini ve Osimhen'in isteklerini anlama konusunda belirleyici olacak."