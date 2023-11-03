Galatasaray, Süper Lig'in zirvesine bir adım daha yaklaşmak için Kasımpaşa ile kozlarını RAMS Park'ta paylaşacak. Cim-Bom, evinde rakiplerine geçit vermiyor. Ligde oynadığı son 21 maçta yenilgi yüzü görmeyen sarı kırmızılılar, bu seriyi sürdürmenin haklı gururunu yaşıyor. Takım, geçen sezonun açılış maçında Giresunspor'a kaybettikten sonra evindeki performansını önemli ölçüde artırdı. Bu dönemde, Seyrantepe taraftarının önünde oynadığı maçlarda 19 kez sahadan galibiyetle ayrılan Sarı-Kırmızılılar, 2 kez de beraberliği bozmadı.

MUSLERA SIKINTISI

Bu arada tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera için önemli bir maç öncesinde sarı kart sınırında bulunması dikkat çekiyor. Takımın vazgeçilmez isimlerinden olan Uruguaylı kaleci, gelecek maçta sarı kart görmesi halinde, Süper Lig'in 12. haftasında Hatayspor ile yapılacak mücadelede takımını yalnız bırakacak.

9 MAÇTIR KAZANIYORLAR

Galatasaray'ın galibiyet serisi göz kamaştırıyor. Aslan ligin ilk haftasında Kayserispor ile puanları paylaştıktan sonra oynadığı tüm maçlarda galip gelmeyi başardı. Diğer yandan Kasımpaşa, bu sezon 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle toplam 18 puan toplayarak ligde beşinci sırada bulunuyor.

SACHA BOEY'E SATIŞ ENGELİ

İngiliz Express gazetesinde yer alan habere göre; Sacha Boey, G.Saray'dan ayrılıp Manchester United'a gitme konusunda çok istekli. Ancak İngiliz ekibinin satılmasının gündeme gelmesi nedeniyle bu transfer beklemede. Boey ile Tottenham ve Arsenal de ilgileniyor.

ICARDİ VE OLİVEİRA İLK 11'DE

G.Saray'ın ligdeki son oynadığı Rizespor maçında da yedek soyunan ancak oyuna girip galibiyet golüne imza atan Oliveira'nın Kasımpaşa maçına 11'de çıkması bekleniyor. Öte yandan Beşiktaş maçında topuğundan sakatlık yaşayan, ardından B. Münih ve Rize maçlarında iğneyle oynayan Icardi'nin Kasımpaşa karşısında da saha olması bekleniyor.

G.SARAY - K.PAŞA

Stat: RAMS Park

Saat: 20.00

Hakem: Arda Kardeşler

Yayın: beIN Sports 1