17 Aralık 2025 Çarşamba / 27 CemaziyelAhir 1447
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • ''Aslan, sırtlanlarla tartışmaz'' Mauro Icardi'den tepkili paylaşım!
Spor

''Aslan, sırtlanlarla tartışmaz'' Mauro Icardi'den tepkili paylaşım!

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımlarına devam ediyor. Paylaşımında uzun bir açıklama yayınlanan Icardi'nin sözlerinde kimi hedef aldığı ise merak konusu oldu. İşte detaylar...

17 Aralık 2025 Çarşamba 21:49
''Aslan, sırtlanlarla tartışmaz'' Mauro Icardi'den tepkili paylaşım!
ABONE OL

Galatasaray'ın sosyal medyayı en çok kullanan futbolcularından biri olan Mauro Icardi yaptığı bir paylaşımla yine dikkat çekti.

Sarı-kırmızılı takımın Arjantinli yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda birçok gönderme yaptı. Galatasaraylı taraftarlar, Icardi'nin bu paylaşımında kimi hedef aldığını ciddi şekilde merak etti.

İŞTE ICARDI'NİN PAYLAŞIMI

"Zarar vermek için birlikte çalışıyorlardı, gürültünün onları koruduğuna ikna olmuşlardı. Bugün ise ilk kimin kurtulacağını görmek için yarışıyorlar. Sorun hiçbir zaman ben değildim. Sorun, gerçek kendi başına yürümeye başladığında suçlayacak kimselerinin kalmamasıydı. Ben yoluma devam ettim. Siz ise arkada kaldınız, artık savunulamayacak yalanları sürdürmek için birbirinizle kavga ettiniz.

Çünkü son hep aynıdır: Sahteler birbirini yiyip bitirir. Kimse tek bir kelime etmeden onları düşerken izlemekten daha mükemmel bir adalet yoktur. Ve gerçek ortaya çıktığında; ne grupları, ne söylemleri, ne de cesaretleri kaldı. Birlikteyken güçlü olduklarını sandılar. Gerçek, onları fareler gibi ayırdı. Tek başınıza kurtulma sırası gelene kadar birbirinizi savunuyordunuz... Konuşurken büyüdüler ama kanıtlama vakti gelince küçüldüler.

Ben tartışmadım. Aslan sırtlanlarla tartışmaz, onların kendi aralarında kavga etmesine izin verir. Ve ne tuhaf ki... Şimdi birbirinizi ihbar ediyorsunuz. 'Takım' olmaktan 'başının çaresine bak' moduna geçtiniz. Suç ortaklığından sanıklığa... Birlikte bağırmaktan sessizce birbirini parmakla göstermeye...

Sizi kirletmeme gerek kalmadı. Siz zaten lekeliydiniz. Bana saldırırken, kendi sonunuzu imzaladınız.

Ben sadece izledim... ve bu sonu alkışladım. "

