Aslan tekrar kükreyecek! Galatasaray-Kayserispor muhtemel 11’ler
Fener’e 2 puan kaybederek zirve yarışında yara alan G.Saray bugün Kayseri’yi konuk edecek. Türk Telekom Stadı’da 19.00’daki maçın hakemi Arda Kardeşler.
SÜPER Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, 29. haftada bugün İstiklal Mobilya Kayserispor’la puan savaşı verecek. Türk Telekom Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kadıköy’deki Fenerbahçe derbisinde 1-1’lik skorla 2 puan kaybeden zirve yarışında lider Başakşehir’in 5 puan gerisine düşerek yara alan Sarı-Kırmızılılar taraftarı önünde Kayseri’yi mağlup ederek zirve iddiasını son 5 haftaya taşımak istiyor. Aslan’ın Kayserispor’a karşı geride kalan 45 maçta galibiyet sayısında 28-3 üstünlüğü bulunuyor. 14 maçta ise eşitlik bozulmadı.
MUHTEMEL 11’LER
GALATASARAY: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Nagatomo, Fernando, Ndiaye, Emre Taşdemir, Emre Akbaba, Belhanda, Diagne
KAYSERİSPOR: Lung, Lopes, Sapunaru, Kana Bıyık, Atila, Deniz, Chery, Şamil, Hüseyin, Kravets, Umut
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