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Aslan tekrar kükreyecek! Galatasaray-Kayserispor muhtemel 11’ler

Fener’e 2 puan kaybederek zirve yarışında yara alan G.Saray bugün Kayseri’yi konuk edecek. Türk Telekom Stadı’da 19.00’daki maçın hakemi Arda Kardeşler.

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SÜPER Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, 29. haftada bugün İstiklal Mobilya Kayserispor’la puan savaşı verecek. Türk Telekom Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kadıköy’deki Fenerbahçe derbisinde 1-1’lik skorla 2 puan kaybeden zirve yarışında lider Başakşehir’in 5 puan gerisine düşerek yara alan Sarı-Kırmızılılar taraftarı önünde Kayseri’yi mağlup ederek zirve iddiasını son 5 haftaya taşımak istiyor. Aslan’ın Kayserispor’a karşı geride kalan 45 maçta galibiyet sayısında 28-3 üstünlüğü bulunuyor. 14 maçta ise eşitlik bozulmadı.

MUHTEMEL 11’LER

GALATASARAY: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Nagatomo, Fernando, Ndiaye, Emre Taşdemir, Emre Akbaba, Belhanda, Diagne

KAYSERİSPOR: Lung, Lopes, Sapunaru, Kana Bıyık, Atila, Deniz, Chery, Şamil, Hüseyin, Kravets, Umut

 

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