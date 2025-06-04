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Spor

Aslan yeniden gündemine aldı! 10 numaraya Evander

Galatasaray'da üç sezondur forma giyen Dries Mertens, sarı-kırmızılı kulübe veda etti. 38 yaşındaki yıldızın yerini doldurmak isteyen Galatasaray, MLS'te forma giyen Brezilyalı 10 numara Evander'i listesine aldı.

Haber Merkezi4 Haziran 2025 Çarşamba 18:46 - Güncelleme:
Aslan yeniden gündemine aldı! 10 numaraya Evander
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Dries Mertens'in Galatasaray macerası sona erdi. 38 yaşındaki Belçikalı futbolcu, üç sezonun ardından sarı-kırmızılı kulüpten ayrıldığını açıkladı. Galatasaray ise tecrübeli yıldızın boşluğunu doldurmak için harekete geçti.

Foot Mercato'nun haberine göre Galatasaray yönetimi, ABD'de FC Cincinnati forması giyen Evander'i gündemine aldı.

Haberde, orta sahada yaratıcı rol üstlenen ve 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Evander'in performansı sarı-kırmızılı yetkililerin ilgisini çektiği aktarıldı.

Galatasaray'ın, uzun süredir radarında olan yetenekli oyuncu için resmi adım atıp atmayacağı merak konusu.

BU SEZON PERFORMANSI

26 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 19 maçta 9 gol atıp 6 asist yaptı.

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