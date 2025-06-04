Dries Mertens'in Galatasaray macerası sona erdi. 38 yaşındaki Belçikalı futbolcu, üç sezonun ardından sarı-kırmızılı kulüpten ayrıldığını açıkladı. Galatasaray ise tecrübeli yıldızın boşluğunu doldurmak için harekete geçti.

Foot Mercato'nun haberine göre Galatasaray yönetimi, ABD'de FC Cincinnati forması giyen Evander'i gündemine aldı.

Haberde, orta sahada yaratıcı rol üstlenen ve 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Evander'in performansı sarı-kırmızılı yetkililerin ilgisini çektiği aktarıldı.

Galatasaray'ın, uzun süredir radarında olan yetenekli oyuncu için resmi adım atıp atmayacağı merak konusu.

BU SEZON PERFORMANSI

26 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 19 maçta 9 gol atıp 6 asist yaptı.