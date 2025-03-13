Şampiyonluk mücadelesi veren lider Galatasaray'da yeni sezonun transfer çalışmaları da başlamış durumda.

XHAKA İÇİN ŞARTLAR ZORLANACAK

Todofichajes'in haberine göre Şampiyonlar Ligi'ne güçlü bir kadroyla girmek isteyen Galatasaray, Bayer Leverkusen forması giyen Arnavut asıllı İsviçreli orta saha oyuncusu Granit Xhaka'nın transferi için şartları zorlama kararı aldı.

REDDEDİLMESİ ZOR BİR TEKLİF YOLDA

Haberin detayında, Leverkusen'in vazgeçilmezlerinden biri olan Xhaka'nın kadro planlamasında önemli bir role sahip olduğu ancak Galatasaray'ın 32 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusunu reddetmesi zor bir teklifle cezbetmeye hazırlandığı belirtildi.

SADECE OYUNCUYU DEĞİL, LEVERKUSEN'İ DE...

Sarı-kırmızılıların yalnızca oyuncuyu değil aynı zamanda Leverkusen'i de ikna edecek bir teklif yapmaya istekli olduğu belirtilirken, Alman temsilcisinin de oyuncunun ayrılmak istemesi halinde uygun bir teklifte ayrılığı düşünebileceği kaydedildi.

ŞAMPİYONLUKTA BÜYÜK PAY SAHİBİ

Bayer Leverkusen'de top koşturduğu ilk sezonunda 50 maça çıkan ve 4 gol, 2 asistlik katkı veren Xhaka, takımının 128 yıllık tarihindeki ilk Bundesliga şampiyonluğunda büyük pay sahibi olmuştu.

BU SEZON XHAKA

Bu sezon ise Leverkusen formasıyla tüm kulvarlarda 40 resmş maçta forma giyen Xhaka, 2 kez ağları havalandırdı ve 7 asiste imza attı.

Piyasa değeri 17 milyon euro olarak gösterilen 32 yaşındaki ön liberonun Leverkusen ile 3,5 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.