Fenerbahçe derbisindeki zafer 11'ine dönen Aslan'da tek değişim Osimhen'in yerine Icardi oldu. Cim-Bom ilk 5 dakikanın ardından büyük baskı kurdu. İlk 25 dakika atılan şutlarda Ertuğrul, Alanya'yı ayakta tuttu. Ancak Sara'nın muazzam pasında savunma arkasına kaçan Yunus harika aşırttı. Aslan, kendi savunma arkasına gelen pasları ise Jakobs, Sara ve Davinson ile püskürttü. İlk yarıda CimBom rakibine fırsat vermese de içeri 2-0'la gidemedi.

2. yarı Alanya derli toplu başladı. İlk yarıdaki görüntüsünden uzaklaşan Aslan, hakimiyetini kaybetti, Mertens'in yerine Sallai girdi. 81'de ise Yunus'u çıkarıp Demirbay'ı alan Buruk, kolay geçilen ortayı güçlendirmeye çalıştı. Son 10 dakika yüklenen Aslan, 2'yi bulamasa da istediğini aldı.