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Spor

Aslan'a AZ Alkmaar şoku! ''Galatasaray dağıldı''

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda Hollanda ekibi AZ Alkmaar'a konuk oldu. AZ, baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmada temsilcimizi 4-1 gibi ağır bir skorla mağlup etti. Galatasaray'ın aldığı bu yenilgi sonrası Hollanda basınında manşetler peş peşe atıldı. İşte detaylar...

Akşam14 Şubat 2025 Cuma 08:22 - Güncelleme:
Aslan'a AZ Alkmaar şoku! ''Galatasaray dağıldı''
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında AZ Alkmaar'a 4-1 kaybetti ve tur şansını zora soktu. AZ'nin almış olduğu bu galibiyete Hollanda basını geniş yer ayırırken, manşetler Galatasaray-AZ Alkmaar maçı için atıldı.

İşte Hollanda basınındaki manşetler:

"AZ'DEN SON 16 İÇİN DEV ADIM"

Ad.nl: AZ, Galatasaray'a karşı aldığı büyük galibiyetle Avrupa Ligi son 16 turuna doğru dev bir adım attı. Bu galibiyetle AZ Alkmaar, muhteşem bir iş çıkardı ve son 16'ya kalma şansını yakaladı.

"SON 16 İÇİN BÜYÜK BAŞARI"

Nu.nl: AZ, Galatasaray'ı mağlup ederek Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalma yolunda büyük bir adım attı. Alkmaar, Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birisini 4-1 mağlup etti.

"GALATASARAY GERİDE KALDI"

Nos.nl: AZ, Türk lideri Galatasaray'ı geride bıraktı ve artık İstanbul'a güvenle gidebilir. Alkmaar, korkuya yer vermedi ve konuk takıma net bir yenilgi yaşattı.

"AZ, GALATASARAY'I DAĞITTI"

Nhnieuws.nl: AZ, Galatasaray'ı dağıttı. Galatasaray'ı 4-1 yenen Alkmaar, Avrupa Ligi'nde bir üst tura yükselmek için sağlam bir temel attı.

"AZ, ARTIK GALATASARAY İÇİN ÇOK GÜÇLÜ"

Alkmaarsdagblad.nl: AZ, Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalma yolunda büyük bir adım attı. Kasım ayında deplasmanda Alkmaar'a 1-1 yenilen Galatasaray, bu kez mücadele edemedi.

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