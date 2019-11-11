Aslan’a iki farklı sistem
Devler Ligi’nde 4-3-3’le çıktığı Real Madrid deplasmanında fark yiyen Sarı-Kırmızılılar, 3-5-2’yle Gaziantep’i devirdi. Terim, kalan bölümde maçına göre farklı sistemlerle sahaya çıkacaklarını belirtti.
- Star Spor
CİM-BOM’UN Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid’e 6-0 yenilmesinin ardından 2-0 kazandığı Gaziantep FK deplasmanında uyguladığı farklı sistemi zaman zaman kullanmaya devam edeceği ortaya çıktı. Teknik Direktör Fatih Terim, 4-3-3’te Mariano ile Nagatomo’nun defansın arkasına çok adam kaçırmaları sonrası 3 stoperli 3-5-2’yi kalan bölümde maçına göre uygulayacağını kaydetti. Gaziantep’te 3’lü savunmada yer alan Marcao, “3 stoperle çok daha iyi oynuyoruz. Herkes kendini güvende hissediyor” diyerek yeni sistemi beğendiğini ifade etti.
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