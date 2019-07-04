Aslan’a Rus kulesi

KALİTELİ bir golcünün peşinde olan Galatasaray’ın sürpriz bir şekilde Çekya Ligi’nde Mlada Boleslav’da forma giyen Nikolay Komlichenko için girişimde bulunduğu ortaya çıktı. Rus ve Çekya basınında yer alan haberlere göre 1.90’lık golcü için Cim-Bom’un Mlada Boleslav’a fiyat sorduğu ve bonservisinin 3 milyon euro olduğu cevabını aldığı belirtildi. Sarı-Kırmızılılar’ın oyuncunun menajeriyle pazarlık halinde olduğu vurgulandı.

GOLCÜ 1.5 MİLYON EURO İSTEDİ

24 yaşındaki golcünün menajerinin ise yıllık 1.5 milyon euro ve başarı bonusları talep ettiği belirtildi. Ön görüşmeyi yapan fiyatları da makul bulan Galatasaraylı yöneticilerin son kararı teknik direktör Fatih Terim’e bıraktığı, tecrübeli hocanın “alalım” demesi halinde transferi resmileştirmek için gerekli işlemleri başlatacağı belirtildi. Rus santraforun hava toplarında çok başarılı olduğu rakip savunmaları yıprattığı ve gollerinin büyük bir bölümünü kafayla attığı belirtildi.