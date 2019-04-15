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Aslan’a şampiyonluk çelmesi

Derbi, dış basında da geniş yer bulurken, A Bola “Fenerbahçe şampiyonluk yolunda Galatasaray’a çelme taktı”, L’Equipe “Cim-Bom, avucundaki fırsatı kaçırdı” yazdı.

  • StarSpor
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HAFTANIN maçı dış basında da kendisine geniş yer buldu:

● L’Equipe: Galatasaray şampiyonluk yarışında geri dönüş şansını kaybetti. CimBom, lider Başakşehir’in kaybettiği haftada kazanamayarak fırsatı kaçırdı.

● A Bola: Fenerbahçe şampiyonluk yolunda Galatasaray’a çelme taktı.

● The Sun: Derbi sonunda futbolcular öfkelerine hakim olamadılar.

● Bild: Fenerbahçe yine kaybetmedi. Galatasaray’ın şampiyonluk hesabı karıştı.

● La Gazzetta dello Sport: Türk derbisinde Galatasaray sahayı üzgün terkeden taraf oldu.

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