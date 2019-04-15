Aslan’a şampiyonluk çelmesi
Derbi, dış basında da geniş yer bulurken, A Bola “Fenerbahçe şampiyonluk yolunda Galatasaray’a çelme taktı”, L’Equipe “Cim-Bom, avucundaki fırsatı kaçırdı” yazdı.
- StarSpor
HAFTANIN maçı dış basında da kendisine geniş yer buldu:
● L’Equipe: Galatasaray şampiyonluk yarışında geri dönüş şansını kaybetti. CimBom, lider Başakşehir’in kaybettiği haftada kazanamayarak fırsatı kaçırdı.
● A Bola: Fenerbahçe şampiyonluk yolunda Galatasaray’a çelme taktı.
● The Sun: Derbi sonunda futbolcular öfkelerine hakim olamadılar.
● Bild: Fenerbahçe yine kaybetmedi. Galatasaray’ın şampiyonluk hesabı karıştı.
● La Gazzetta dello Sport: Türk derbisinde Galatasaray sahayı üzgün terkeden taraf oldu.
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