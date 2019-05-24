Aslan'a sürpriz golcü: Alfred Finnbogason

Galatasaray yeni sezon için golcü arayışlarına başladı. Sarı-Kırmızılılar, Bundesliga ekibi Ausburg'un İzlandalı golcüsü Alfred Finnbogason'ı listesine aldı.

Cim-Bom, 6 milyon euroluk bir teklifle Alman ekibinin kapısını çalacak. 30 yaşındaki oyuncunun kulübe 2020 yılının Haziran kadar sözleşmesi bulunuyor. Finnbogason, bu sezon oynadığı 20 maçta 11 gol, 3 asist yaparak takımına katkı sağladı.

Alfred Finnbogason, 2016'da Real Sociedad'dan 4 milyon euroya transfer edilmişti. Alman ekibinde toplam 71 maçta 33 gol, 10 asistle oynadı.Başarılı futbolcu Heerenveen, Olimpiakos ve Helsingborgs'ta da forma giydi

Sarı-kırmızılılar, 2016'da İzlandalı golcü Kolbeinn Sigthorsson ile şansını denemiş ancak sakatlığı nedeniyle bu oyuncudan yararlanamamıştı.

(Akşam)