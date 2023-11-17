Sezon başında Beşiktaş'la girilen transfer yarışı sonrası Galatasaray'ın renklerine bağladığı Halil Dervişoğlu, tam anlamıyla hayal kırıklığı yarattı.

KİRALIK AYRILABİLİR

Şampiyonlar Ligi elemelerinde de 96 dakika görev yapan Halil'in Icardi ve Bakambu ile girdiği forma yarışında daha fazla süre alması mümkün görünmüyor. Sarı kırmızılılar, devre arasında genç forveti kiralık gönderme formülü üzerinde duruyor.

ANGELINO DEVAM ETMEK İSTİYOR

Zorunlu satın alma maddesi devreye girmesin diye yedek bekletilmesi düşünülen Angelino, tercihini yaptı. 3 maça daha çıkarsa bonservisine zorunlu olarak 6 milyon Euro ödenecek olan İspanyol sol bek, kariyerine Galatasaray'da devam etmek istiyor. Her ne kadar sarı kırmızılılar bu bölgeye yeni takviye arayışına girişse de Okan Buruk'un Manchester United, Kopenhag ve Fenerbahçe gibi zorlu maçları düşünerek Angelino'ya şans vermeyi planladığı öğrenildi. Galatasaray Yönetimi, opsiyonu kaldırmak için Leipzig'le masaya oturacak. 26 yaşındaki oyuncunun şimdi satın alınıp sezon sonunda satılma ihtimali de masadaki seçenekler arasında.

23 yaşındaki Halil Dervişoğlu, şu ana kadar Süper Lig'de sadece 6 maçta 42 dakika şans bulabildi.