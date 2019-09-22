Aslan’da Falcao açılımı

GALATASARAY’IN Süper Lig’de oynayacağı karşılaşmalar, Kolombiyalı futbolseverlerle buluşacak. Kolombiya futbol tarihinin en önemli oyuncularından birisi olan ve ülkesinde çok sevilen Radamel Falcao’nun transfer süreci de kendi memleketinde yakından takip edilmişti. Transferin sonuçlanmasının ardından Kolombiyalı futbolseverlerin golcü futbolcuyu izleme istekleri sonunda gerçekleşti ve Kolombiya’da yayın yapan Win Sport TV, yayın konusunda, Türkiye’deki yayıncı kuruluş ile anlaşma sağladı.

DEVLER LİGİ YAYINLARI BELİRSİZ

Win Sport TV’den yapılan açıklamaya göre ilk olarak Galatasaray’ın Fenerbahçe ile oynayacağı derbinin canlı yayını gerçekleştirilecek. 28 Eylül’deki bu derbinin ardından Sarı-Kırmızılı takımın Süper Lig’de oynayacağı diğer karşılaşmalar da Kolombiya’da Win Sport TV ekranlarında olacak. Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi maçları ile ilgili olarak da Win Sport’un girişimlerde bulunduğu ancak bu konuda henüz taraflar arasında bir anlaşmanın sağlanamadığı ve görüşmelerin devam ettiği kaydedildi.