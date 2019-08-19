Aslan’da Falcao şovu

GALATASARAY’DA uzun süredir yolu gözlenen Radamel Falcao’nun transferi için artık sona yaklaşıldı. 33 yaşındaki Kolombiyalı golcünün, imza atmak için Türkiye’ye geliş tarihi de netleşmeye başladı. Fransız kulübü Monaco ile köprüleri atan Falcao, KAP bildiriminin ardından yarın ya da perşembe günü İstanbul’da olacak. Bir aksilik yaşanmazsa Cim-Bom’un yeni golcüsü, 23 Ağustos Cuma günü sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirilecek. Ardından Florya Metin Oktay Tesisleri’ne geçecek olan Kolombiyalı oyuncu, Teknik Direktör Fatih Terim ve teknik heyetin yanı sıra takım arkadaşlarıyla tanışacak. Golcü oyuncu daha sonra Başkanı Mustafa Cengiz ile de bir görüşme gerçekleştirecek. Radamel Falcao için aynı gün akşam saat 19.05’te Türk Telekom Stadı’nda imza töreni düzenlenecek. Taraftarların huzurunda Galatasaray ile 2+1 senelik sözleşme imzalayacak olan 33 yaşınndaki Kolombiyalı forvet, yılda bonuslarla birlikte yaklaşık 6 milyon euro kazanacak. Sarı-Kırmızılılar’ın Falcao’nun bonservis için Monaco kulübüne 5 milyon euro ödeyeceği ifade ediliyor.