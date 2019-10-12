Aslan’da gençlik operasyonu yolda

Teknik Direktör Fatih Terim’in raporu doğrultusunda harekete geçen Sarı-Kırmızılılar’ın hedefinde ilk olarak Hassane Bande, Joao Mario ve Martin Minchev gibi oyuncuların olduğu bildirildi. Terim’in özellikle Mario ve Minchev için şimdiden girişimlere başlanması talimatı verdiği öğrenildi,