Aslan’da gençlik operasyonu yolda
YAZ transfer döneminde çoğunlukla yaşı 30 ve üzeri olan isimleri (Falcao 33, Babel 32, Jimmy Durmaz 31, Şener Özbayraklı 29) kadrosuna katan Galatasaray’da gençleştirme operasyonu kararı alındığı ortaya çıktı.
- Star Spor
Teknik Direktör Fatih Terim’in raporu doğrultusunda harekete geçen Sarı-Kırmızılılar’ın hedefinde ilk olarak Hassane Bande, Joao Mario ve Martin Minchev gibi oyuncuların olduğu bildirildi. Terim’in özellikle Mario ve Minchev için şimdiden girişimlere başlanması talimatı verdiği öğrenildi,
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